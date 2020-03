Coronavirus, due nuovi casi sospetti a Reggio Calabria

Due casi sospetti di coronavirus sono stati riscontrati a Reggio Calabria. Lo rende noto la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”. “Il primo dei due pazienti – è detto in un comunicato – è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero ‘Riuniti’, mentre il secondo è in regime di sorveglianza sanitaria domiciliare obbligatoria. In atto sono ricoverati presso il Reparto di Malattie Infettive due pazienti con Covid-19 confermata che in atto presentano discrete condizioni generali; un terzo paziente, tra i due in attesa di conferma, presenta segni clinici e radiologici di polmonite; per un quarto paziente ricoverato come sospetto gli accertamenti hanno dato esito negativo. In totale, ad oggi, i tamponi eseguiti dal Gom salgono a 261, i pazienti positivi sono 3 mentre, come detto, 2 restano dubbi. I pazienti negativi risultano essere, quindi, 92”.

