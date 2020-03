L’Amministrazione Comunale, Assessorato ai Servizi Sociali, insieme alla Pro Loco di Sersale ed a tanti volontari che hanno già dato la propria disponibilità, ha avviato il progetto “AIUTIAMOCI” a beneficio delle persone anziane in difficoltà fisica e prive di adeguata rete familiare. Il progetto consisterà nella consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità e nel disbrigo di piccole pratiche nel periodo di vigenza delle limitazioni imposte dalle disposizioni nazionali, regionali e locali per il contrasto della diffusione del COVID-19 (Coronavirus). Il servizio è a titolo gratuito, e sarà gestito da una rete di volontari coordinati dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Sersale. I nominativi dei volontari, anche al fine di prevenire ed evitare truffe a danno dei cittadini, saranno comunicati al momento della richiesta. Tutti gli interessati al servizio potranno chiamare al numero 333/2134920, ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 18.00, per comunicare esigenze e necessità, in particolare le seguenti:

1. Acquisto e consegna della spesa alimentare di beni di prima

necessità;

2. Ritiro di farmaci da farmacie e parafarmacie;

3. Commissioni varie (impegnative o altre prescrizioni dei medici di famiglia).

Si evidenzia che non vi saranno contatti diretti con gli operatori, i quali avranno cura di consegnare le cose richieste senza entrare all’interno delle abitazioni, mantenendo sempre le distanze (almeno un metro) fissate dalle disposizioni vigenti. Si ringraziano di vero cuore i ragazzi del servizio civile della Pro Loco, i percettori del Reddito di Cittadinanza, i lavoratori in mobilità e tutti i giovani volontari che hanno manifestato o che manifesteranno la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione dell’importante progetto di utilità sociale. Tutte le persone che vorranno collaborare nella realizzazione del servizio potranno comunicare la propria disponibilità al numero 333/2134920.