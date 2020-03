Il sindaco Sergio Abramo, quale autorità sanitaria locale, ha finora disposto la prescrizione di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva a carico di 38 persone residenti a Catanzaro nell’ambito delle misure disposte dalla Regione Calabria per il contrasto al Covid-19. A comunicare l’elenco dei soggetti interessati dal provvedimento è il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Le disposizioni sottoscritte dal sindaco sono state notificate alle forze dell’ordine che dovranno vigilare sugli obblighi la cui mancata osservazione è oggetto di sanzione. Si ricorda che, come previsto dall’ordinanza regionale, chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico deve compilare la scheda di censimento obbligatorio della Regione – tramite l’indirizzo https://emergenzacovid.regione.calabria.it/ – comunicare tale circostanza al proprio Medico di Medicina Generale o pediatra di libera scelta o telefonando al numero verde regionale 800-767676.