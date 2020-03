Cosenza, 12 mar. – L’Associazione Imprenditori Cinesi della Calabria ha donato al Comune di Cosenza 400 camici e 15.000 paia di guanti monouso per i volontari, i vigili urbani e i dipendenti. Lo ha reso noto il sindaco Mario Occhiuto che ringrazia “per il gesto di generosità” l’associazione di cui è Presidente Wu Zhengbin e di cui fanno parte i soci Jiang Shengda, Jiang Shengfeng e Lin Miaol.

“La fornitura – dice Occhiuto – sarà molto utile ai volontari (coordinati dal COC, centro operativo comunale) che già si sono messi a disposizione delle persone svantaggiate per le consegne a domicilio, ma anche ai vigili urbani e ai dipendenti”. Per la prossima settimana l’associazione farà arrivare dalla Cina anche una fornitura di mascherine di protezione dal Covid-19.

