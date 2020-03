“E’ possibile che al Sud possa esserci una circolazione più limitata del nuovo coronavirus e che i picchi di pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano così importanti come è stato al Nord, a patto che si rispettino le attuali misure stringenti di contenimento”. Lo afferma il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: “Al Sud i casi sono ancora limitati e se si agisce in un momento iniziale della curva epidemica si può intervenire in modo significativo. Ancora più cruciale, in tali aree, è dunque il rispetto delle misure”. Tutto questo mentre il commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Gilberto Gentili, è risultato positivo al test del coronavirus. Il dirigente è stato posto in isolamento domiciliare essendo asintomatico. Lo comunica l’azienda sanitaria crotonese specificando che Gentili è rientrato martedì 10 marzo a Crotone con un volo Ryanair partito da Bergamo Orio al Serio. Intanto l’Associazione degli imprenditori cinesi in Calabria, a seguito della sottoscrizione di un accordo di libero scambio tra la Confesercenti area centrale Calabria e il comune di Nocera Terinese ha donato, questa mattina, alla Regione Calabria, una dotazione di 1600 tute protettive con cappuccio antistatiche da mettere a disposizione del personale che opera nelle nostre strutture per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Lo rende noto la Regione. “Un gesto di solidarietà e vicinanza – si legge in una nota – non solo simbolico. Un aiuto concreto al sistema sanitario calabrese che rientra in un accordo più ampio tra la Confesercenti nazionale e il Governo cinese.

redazione@giornaledicalabria.it