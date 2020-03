Catanzaro, 240 nuove prescrizioni di quarantena obbligatoria

CATANZARO/ Sono 240 le ordinanze di prescrizione di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva sottoscritte nella giornata di oggi dal sindaco Sergio Abramo. I provvedimenti sono stati adottati a seguito della ricezione dell’elenco redatto dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp nell’ambito delle misure previste per il contenimento del contagio del coronavirus. “Con queste disposizioni – ha commentato Abramo – mettiamo in pratica l’obbligo di tutela e di prevenzione della salute necessaria a fronteggiare il rischio di diffusione del COVID-19 sul nostro territorio. L’amministrazione, facendo seguito alle prescrizioni imposte a livello regionale, intende garantire il più ampio presidio e controllo sociale. A tal fine, sono stati comunicati alle forze dell’ordine i nominativi dei soggetti interessati da quarantena obbligatoria e che, in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti, possono essere sanzionati”.

