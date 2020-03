CATANZARO/ Il sindaco Sergio Abramo ha dato disposizione all’Amc di sospendere la validità delle soste a pagamento su strisce blu in tutta la città per il periodo dell’emergenza coronavirus. “Fino al 3 aprile, termine finale delle disposizioni finora emanate dal Governo – afferma il sindaco – si potrà parcheggiare gratuitamente in tutti gli spazi delimitati dalle strisce blu. Ritengo che sia un provvedimento utile per venire incontro ai bisogni di cittadini e operatori e agevolare la sosta auto nel caso di spostamenti dettati da motivi di strette necessità”.

