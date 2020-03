Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha firmato altre 38 nuove ordinanze di prescrizione della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. I provvedimenti, come quelli disposti nei giorni scorsi, sono stati adottati in base all’elenco comunicato dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp in materia di misure di contenimento del contagio da coronavirus. “Tutela e prevenzione della salute sono indispensabili in questo momento”, ha sottolineato Abramo, ribadendo come i nominativi, nell’ottica di garantire un più ampio presidio, siano stati comunicati alle Forze dell’Ordine. L’inosservanza degli obblighi previsti è soggetta a sanzioni.

