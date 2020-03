E’ stato confermato un caso di positività al coronavirus nel territorio di Cropani, centro della costa jonica in provincia di Catanzaro. Si tratta di una donna attualmente ricoverata all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. La notizia ha generato ansia e preoccupazione in tutta l’area. Il sindaco Raffaele Mercurio è intervenuto in collegamento telefonico durante lo Speciale in diretta su RTC, la RadioTelevisione della Calabria. Ha invitato la popolazione a non scivolare nella psicosi, che potrebbe solo aggravare la situazione complessiva. “Serve buon senso e responsabilità da parte di tutti, necessario non diffondere notizie via social prima di averle verificate adeguatamente, e rispettare il DPCM di rimanere in casa. Tutto andrà bene se rispettiamo le regole, altrimenti non andrà bene”. Ecco le sue dichiarazioni in diretta su RTC.

