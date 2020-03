“Produrremo 10.000 mascherine con lo sfrido dei tessuti. Il ricavato sarà devoluto alla Regione Calabria per l’acquisto di materiale sanitario”. Lo comunica l’imprenditore Maurizio Talarico. “Dallo sfrido dei tessuti, ho pensato di produrre mascherine anche se non omologate, ma sicuramente protettive per chi non è contagiato. Dal 24 marzo saranno disponibili 10.000 mascherine, ne stiamo producendo al ritmo di 500 al giorno e stiamo incrementando il quantitativo giornaliero. Ho sentito il Presidente della Regione Jole Santelli, alla quale ho prospettato la possibilità di attivare una raccolta fondi tramite un’ offerta libera. I soldi transiteranno su un conto dedicato. L’intero ricavato sarà devoluto alla Regione Calabria con lo scopo di acquistare materiale necessario per un eventuale emergenza covid19 e sarà rendicontato da uno studio di commercialisti e revisori contabili che ringrazio per la disponibilità”. Di Talarico si era parlato nei mesi scorsi come possibile candidato alla presidenza della Regione Calabria.