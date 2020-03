Coronavirus: casi in crescita costante

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2.141 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 207 (+38 rispetto a ieri), quelle negative sono 1.934”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Coronavirus. “Territorialmente – prosegue il bollettino della Regione – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 13 in reparto, 8 in rianimazione, 26 in isolamento domiciliare; Cosenza 27 in reparto, 3 in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare, 2 deceduti; Reggio Calabria 18 in reparto, 5 in rianimazione, 47 in isolamento domiciliare, 2 guariti, 1 deceduto; Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare; Crotone 13 in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.882, così distribuiti: Cosenza 1300, Crotone: 515, Catanzaro 596, Vibo Valentia: 633, Reggio Calabria: 2.838”. Nel conteggio – specifica poi la Regione – “sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro”. Nel bollettino, infine, la Regione rende noto che “sono 9.827 le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria”. Dunque c’è da registrare un altro morto nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata di Cosenza. Si tratta di un uomo di 80 anni, di Paola, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. L’uomo era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive il 12 marzo scorso. Come nella gran parte dei casi di decesso per il Covid 19, il paziente presentava un quadro clinico già compromesso che si è aggravato negli ultimi giorni, tanto da richiedere il trasferimento nel reparto di Anestesia e Rianimazione (Terapia Intensiva) dove oggi è sopravvenuto il decesso. Salgono così a quattro i morti in Calabria per l’infezione da coronavirus.

