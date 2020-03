Divieto di soggiornare sul territorio comunale per tutti coloro che sono residenti o domiciliati in altri comuni e divieto di entrata ed uscita da sei Comuni del Vibonese. E’ quanto deciso con altrettante ordinanze dai sindaci dei Comuni di Capistrano, Mongiana, Simbario, Brognaturo, Dinami e Fabrizia per far fronte all’emergenza dettata dal Coronavirus. Particolarmente preoccupante la situazione nel comune di Dinami dove ha sede uno degli studi del medico di famiglia di Rosarno (Reggio Calabria) risultato positivo al coronavirus. Serio il rischio che il medico possa aver effettuato visite mediche (gli altri studi sono nei comuni confinanti del Reggino come Laureana di Borrello, Candidoni, San Pietro di Caridà, Galatro e la stessa Rosarno) dopo avere contratto il virus.