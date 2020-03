“Siamo tutti coinvolti, rispettiamo le regole e pretendiamo vengano rispettate”. Così, sulla sua pagina facebook, il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che lancia un nuovo appello ai calabresi a rispettare le prescrizioni disposte per affrontare l’emergenza Coronavirus. “Tanti calabresi – scrive Santelli – stanno rinunciando alla propria quotidianità, alla propria libertà per tutelarsi e tutelare chi gli sta intorno. Ma sono ancora troppi coloro che trasgrediscono e non rispettano le regole mettendo a rischio ognuno di noi. Siamo tutti coinvolti, rispettiamo le regole e pretendiamo vengano rispettate. #uniticelafaremo”. Ieri Santelli ha emanato una nuova ordinanza, la dodicesima sull’emergenza Coronavirus, che prevede ulteriori misure restrittive, tra cui il divieto dell’attività motoria e sportiva all’aperto e la chiusura domenicale degli esercizi commerciali, eccetto farmacie di turno ed edicole: la presidente della Regione, inoltre, sempre ieri ha formalmente chiesto al governo l’invio dell’Esercito in Calabria.

