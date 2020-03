CATANZARO/ “Nel momento in cui all’ospedale ‘Pugliese’ si raggiunge il massimo utilizzo dei posti letto disponibili sia in Rianimazione, sia in Malattie infettive, arriva la buona notizia che presso l’Unità operativa di Anestesia e rianimazione del Policlinico universitario ‘Mater Domini’, da questa mattina è operativo il reparto Covid, allocato all’interno del padiglione A”. Lo annunciano il consigliere regionale, Baldo Esposito, e il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Marco Polimeni. “È già in arrivo dal ‘Pugliese’ infatti – aggiungono Esposito e Polimeni – il primo paziente Covid positivo. Non possiamo che apprezzare l’impegno messo in campo e siamo certi che sarà la giusta occasione per dimostrare le professionalità e l’impegno che da sempre caratterizzano la struttura. Ora non si indugi ulteriormente per l’apertura e la fruibilità dell’Unità operativa Malattie infettive”.

redazione@gionaledicalabria.it