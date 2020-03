Raid notturno dei soliti ignoti al primo piano del palazzo di città di Castrovillari. Interessati le stanze del Sindaco e dell’Ufficio Stampa, messe a soqquadro, e qualche armadio forzato, ma senza successo. Tutto è stato scoperto questa mattina dagli uscieri. Ad intervenire gli agenti della scientifica della Polizia di Stato per i rilevamenti. Il Sindaco, Domenico Lo Polito, appena venuto a conoscenza del misfatto si è subito portato in Comune per rendersi conto e verificare. Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che i malintenzionati si siano fatti strada dal vicoletto che costeggia il palazzo di città dalla parte degli uffici a piano terra. “Il coronavirus- ha riferito il primo cittadino- non ferma, purtroppo, è triste dirlo, nemmeno questi episodi vandalici.”