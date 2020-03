VIBO VALENTIA. Sono due i casi di positività al Covid registrati oggi nel Vibonese. Il primo è una donna anziana di 85 anni, residente a Vibo. Si sta cercando di capire l’esistenza di collegamenti con quelli precedenti verificatisi pochi giorni addietro nella città capoluogo e quindi quale sia stato il percorso del virus. L’anziana è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo ed è stata dapprima sistemata nel reparto Obi Covid ma adesso è stata trasferita in terapia intensiva presente sempre nello stesso nosocomio. Il secondo caso è un ragazzo residente nella frazione Longobardi, sempre del Comune di Vibo, che lavorava nel Trentino. Il giovane si trova in quarantena da quando, nei giorni scorsi, è tornato a casa e da lì non è più uscito. Il Dipartimento di prevenzione stava seguendo attentamente il suo caso e pertanto la notizia della sua positività non è stata una sorpresa. Il giovane ha uno stato febbrile ma si trova in buone condizioni presso la propria abitazione. Nel frattempo, il sindaco Maria Limardo ha annunciato che per motivi dovuti alla sanificazione dei locali è stata chiusa la Guardia Medica del Capoluogo fornendo i numeri di quelle dei paesi vicini.

