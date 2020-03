Da Caulonia, nel Reggino, a Nardodipace, in provincia di Vibo Valentia, per vedere la neve caduta abbondante nelle ultime ore in Calabria. Cinque persone provenienti dalla provincia di Reggio Calabria hanno fornito questa motivazione ai carabinieri della compagnia di Serra San Bruno che le hanno fermate. Nulla di strano in tempi normali, ma con l’emergenza coronavirus gli spostamenti devono essere giustificate, per cui i 5 sono stati denunciati per l’inosservanza delle norme disposte dall’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A Vibo Valentia Marina un pensionato del luogo è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione poiché intento a pescare sul lungomare posizionato con la sua canna da pesca tra le panchine dell’area di passeggio. Complessivamente i Carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato nelle ultime ore 335 controlli a persone, denunciandone 55, e 281 ad esercizi commerciali.

In particolare, a Stefanaconi i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno denunciato il titolare di un negozio di ferramenta che era aperto al pubblico nonostante le disposizioni previste dal Dpcm del 22 marzo. Altre cinque persone sono state denunciate in stato di libertà tra Maierato e Filogaso dai carabinieri della locale Stazione perché sorpresi in giro senza giustificato motivo e con autocertificazione incompleta. Tra di loro anche due operai e un imprenditore residente a Vibo Marina. A Francica, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato 4 soggetti a passeggio per le vie del centro abitato senza alcuna motivazione.