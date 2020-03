È stata pubblicata sulla home page del portale www.comune.catanzaro.it la pagina dedicata ai servizi a domicilio garantiti dalle attività della città nel periodo dell’emergenza coronavirus. Su input del sindaco Sergio Abramo e dell’assessore alle attività economiche Alessio Sculco, le associazioni di categoria del territorio hanno trasmesso un primo elenco di negozi di vicinato, bar, ristoranti e pizzerie che possono effettuare la consegna a casa venendo incontro ai bisogni della cittadinanza. “L’elenco sarà periodicamente aggiornato sul portale del Comune – sottolineano Abramo e Sculco – e vogliamo, perciò, ringraziare le associazioni per la collaborazione profusa e tutte le attività che vorranno aderire per il loro tramite. Un servizio utile per consentire alla cittadinanza, specialmente le fasce in difficoltà, di limitare il più possibile gli spostamenti”.

CONSULTA QUI L’ELENCO.