Riceviamo e pubblichiamo dichiarazione del vicepresidente della Provincia, Antonio Montuoro:

“Vista l’ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte del territorio della provincia, nella giornata di ieri, ci tengo particolarmente a congratularmi per il tempismo e per l’energia con cui il settore Viabilità, guidato da Floriano Siniscalco, ha gestito l’emergenza. Mi sento di esprimere un grande ringraziamento a tutto l’ufficio tecnico che gode del coordinamento dagli ingegneri Iiritano e Coppola, ringrazio tutti i geometri che svolgono il ruolo di capo reparto, a tutti i cantonieri e i capo cantonieri, i quali, nonostante il momento di difficoltà creato dal dilagarsi della pandemia, non hanno esitato ad affrontare con la massima serietà e responsabilità questa ondata di maltempo che ha causato diversi piccoli disagi sul nostro territorio.

Sono tanti gli amministratori e i cittadini che hanno avuto modo di apprezzare la tempestività con cui si è operato e la volontà della Provincia di intervenire nonostante le ristrettezze economiche con cui bisogna fare i conti. Continua incessante il lavoro sul territorio provinciale da parte dell’Amministrazione, un ringraziamento speciale va al presidente Sergio Abramo che non fa mai mancare il suo autorevole contributo. Il nostro primo obiettivo rimane sempre quello di servire al meglio i territori di nostra competenza e le esigenze dei cittadini e abbiamo la fortuna di poter contare su una grande squadra di professionisti e di tecnici che occupano meritevolmente gli uffici di Palazzo di Vetro”.

redazione@giornaledicalabria.it