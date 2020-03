Salgono a due le vittime per infezione da coronavirus a Crotone. Si tratta di un uomo di 66 anni, libero professionista, che è deceduto nel reparto Covid19 dell’Ospedale civile San Giovanni di Dio nella tarda serata di ieri. Trovato positivo il 15 marzo scorso e ricoverato in ospedale, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nel pomeriggio di ieri ed è spirato nella tarda serata. E’ la seconda vittima della pandemia nella provincia di Crotone, nello specifico nel capoluogo. Il primo decesso, un uomo di 65 anni con patologie pregresse, risale a giovedì 19 marzo, giusto una settimana fa. Al momento i contagiati nella provincia di Crotone sono 78. Sale, dunque, a 15 il numero delle persone decedute in Calabria dall’inizio dell’epidemia.

“Purtroppo piangiamo la seconda vittima di questa epidemia che non sta risparmiando sconcerto e dolore anche al nostro territorio come in tutto il paese” scrive il commissario straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino. “La comunità crotonese – continua – si stringe al dolore delle famiglie così come è vicina a quanti in queste ore vivono la sofferenza della malattia. Quando, ogni sera, arrivano le comunicazioni dei bollettini delle autorità sanitarie – aggiunge Costantino – non possiamo fare a meno di pensare che dietro quei numeri ci sono persone. Ci sono famiglie. A tutti loro va la nostra vicinanza. Proprio per il rispetto che si deve a queste persone ed a quanti si stanno adoperando in tutti i settori per assicurare cure, assistenza, servizi, sicurezza è importante non solo essere uniti ma rispettare le norme e le indicazioni governative. Con un senso di responsabilità condiviso, restando uniti ma distanti, potremo superare – conclude – insieme questi momenti di difficoltà”.