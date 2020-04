Al Policlinico i pazienti della Rsa di Chiaravalle

Il sindaco di Catanzaro, Abramo ha comunicato al Consiglio comunale che i pazienti positivi ancora ricoverati nella casa di cura di Chiaravalle saranno presto trasferiti al Policlinico. “Gran parte degli anziani malati finora non hanno potuto ricevere adeguata assistenza nella struttura di Chiaravalle vista anche la mancanza di personale preposto. Grazie al lavoro condiviso con i commissari Zuccatelli e Latella e i direttori sanitari Lazzaro e De Filippo gli stessi pazienti – ha spiegato – potranno essere subito accolti nel reparto del policlinico e riceveranno le cure di medici e infermieri”. Intanto sono stati estubati e sono in via di guarigione i due pazienti lombardi, uno di Bergamo, l’altro di Cremona, ricoverati nelle scorse settimane, in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro perché affetti da coronavirus. Lo ha detto il commissario dell’azienda ospedaliera, Giuseppe Zuccatelli. I due pazienti si trovano nel capoluogo calebrese dal 19 marzo, dov’erano giunti con un aereo miliare atterrato nel vicino aeroporto di Lamezia Terme. Ora sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive. “E’ stato un atto di grande generosià – ha detto Zuccatelli – da parte della Calabria. E’ ora di smettere di dipingere questa regione in termini negativi”. Relativamente ai numeri in Calabria a ieri sono stati effettuati 8.315 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 669 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 7.646. “Territorialmente – si legge nel bollettino regionale – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 27 in reparto, 7 in rianimazione, 100 in isolamento domiciliare, 7 guariti, 12 deceduti; Cosenza 56 in reparto, 2 in rianimazione, 115 in isolamento domiciliare, 3 guariti, 11 deceduti; Reggio Calabria 34 in reparto, 6 in rianimazione, 140 in isolamento domiciliare, 11 guariti, 10 deceduti; Vibo Valentia 5 in reparto, 1 in rianimazione, 29 in isolamento domiciliare, 1 deceduto; Crotone 22 in reparto, 0 in rianimazione, 64 in isolamento domiciliare, 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria – spiega la Regione – sono 9.021, così distribuiti: Cosenza 3.045; Crotone 1.127; Catanzaro 1.165; Vibo Valentia: 578; Reggio Calabria 3.274”. Nel bollettino, infine, la Regione specifica che “le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.635. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale”.

