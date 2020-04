“Il governo ha deciso di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate”. Ad annunciarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato. “Siamo nel pieno di un’esperienza durissima e drammatica – ha detto il ministro – avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio sanitario nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo. Il clima politico positivo e unitario è una precondizione essenziale per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia. Non è il tempo delle divisioni. L’unità e la coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni, come ha detto il presidente Mattarella”, ha sottolineato. “Attenzione ai facili ottimismi – dice ancora SPeranza – che possono vanificare i sacrifici fatti: non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con un segnale di cessato allarme. La battaglia è ancora molto lunga e sbagliare i tempi o anticipare misure sarebbe vanificare tutto”. Intanto nonostante i test negativi che ne sanciscono la guarigione, molti malati di Covid-19, sottoposti in Cina a un periodo ulteriore di quarantena dopo la malattia, sono tornati a mostrare segni della presenza del virus anche fino a 8 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Lo indica una ricerca dell’ospedale di Pechino e l’università di Yale, pubblicata sul Journal of respiratory cell and molecular biology. Sono stati riportati infatti alcuni casi dove un paziente potrebbe aver contagiato persone a lui vicino anche dopo “un’apparente guarigione” dall’infezione. Il che fa pensare che vi sia una “finestra di diffusione” dopo la guarigione clinica del paziente.

