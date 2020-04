C’è un fermo di indiziato di delitto ad opera della Procura di Vibo Valentia, che coordina il lavoro investigativo dei carabinieri della Stazione di Mileto e della compagnia di Vibo Valentia, per l’omicidio di Francesco Palmieri, 27 anni, ucciso ieri sera a Paravati (frazione di Mileto) con un colpo di pistola in testa. Si tratta di un cugino della vittima – di cui non sono state ancora rese note le generalità – e, secondo le prime indiscrezioni, alla base del delitto ci sarebbe una vicenda legata all’acquisto di stupefacenti.

Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di altri soggetti al momento, però, non raggiunti da provvedimento di fermo al seguito di alcuni interrogatori dinanzi ai carabinieri ed al pubblico ministero. Francesco Palmieri era giunto ieri sera già cadavere all’ospedale di Vibo Valentia dove era arrivato a bordo di un’autoambulanza, intervenuta sul luogo dell’omicidio nel tentativo di strappare il giovane alla morte.

