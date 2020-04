“L’unico modo per fare davvero gli interessi dei malati e dei loro familiari è consentire loro di ottenere tutti i medicinali di cui hanno bisogno nella farmacia sotto casa. La Regione, invece, nel tentativo maldestro di ridurre i disagi cui sono sottoposte le persone malate costrette ad andarsi a prendere i farmaci di cui hanno bisogno presso la farmacia ospedaliera, si è inventata una fantomatica e difficilmente realizzabile consegna a domicilio di questi farmaci”. E’ la denuncia di Federfarma Calabria, la Federazione che rappresenta le 800 farmacie calabresi, presenti in modo capillare su tutto il territorio regionale. “Le farmacie, da tempo, hanno offerto la propria disponibilità a dispensare ai pazienti i medicinali normalmente distribuiti dalle strutture pubbliche, nell’ottica di agevolare i nostri concittadini malati e le loro famiglie, soprattutto quelle che vivono in zone disagiate e lontane dai presidi pubblici. La Regione non ha mai dato seguito a questa disponibilità. Oggi si inventa una soluzione che illude i pazienti, ma che tutti sappiamo non funzionerà, con il rischio di lasciare i malati senza le necessarie cure per giorni e giorni in attesa che arrivi il volontario o il fattorino dell ASP”.

