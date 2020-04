“Dobbiamo vincere la battaglia contro il coronavirus, serve maggior dialogo e coesione”. Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che ieri ha visitato l’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro individuato dalla Regione come hub di riferimento per l’emergenza. “Sono qui – ha spiegato Sileri – per capire come possiamo ulteriormente migliorarci. Cerchiamo di aiutare la Calabria e i calabresi, migliorando quello che non va: carenza di tamponi, problemi con le Rsa. È un’occasione, nel dramma, di rafforzare nell’immediato molte delle cose che non vanno. Voglio ascoltare direttamente le necessità che si hanno. Servono dispositivi per proteggere chi lavora in ambito sanitario e tamponi”. Sileri, accompagnato dal commissario alla Sanità Saverio Cotticelli, e dal commissario dell’azienda ospedaliera Giuseppe Zuccatelli ha anche parlato della vicenda della Rsa di Chiaravalle: “È stata gestito il trasferimento dei positivi, ora dobbiamo fare in modo che non succeda più una situazione del genere”. Intanto in Calabria a ieri sono stati effettuati 9.963 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 733 (+42 rispetto a ieri), quelle negative sono 9.230. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus. “Territorialmente – prosegue il bollettino regionale – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 68 in reparto, 8 in rianimazione, 64 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 16 deceduti; Cosenza 54 in reparto, 3 in rianimazione, 126 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 12 deceduti; Reggio Calabria 35 in reparto, 4 in rianimazione, 157 in isolamento domiciliare, 11 guariti, 11 deceduti; Vibo Valentia 4 in reparto, 2 in rianimazione, 43 in isolamento domiciliare, 2 deceduto; Crotone 22 in reparto, 72 in isolamento domiciliare, 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria – rileva la Regione Calabria – sono 9.308, così distribuiti: Cosenza 3.085; Crotone 1.329; Catanzaro 1.227; Vibo Valentia 611; Reggio Calabria 3.056”.

Nel bollettino, infine, la Regione specifica che “le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.988. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale”

