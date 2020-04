Secondo cittadino di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, morto a causa del coronavirus. Si tratta di un 63enne che domenica era stato trasferito dalla casa per anziani di Chiaravalle Centrale all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. E proprio nel nosocomio della città capoluogo di regione il paziente è deceduto. Stamane, invece, altro 67enne di Serra San Bruno è morto nell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Salgono a tre, in totale, i decessi in provincia di Vibo a causa del coronavirus.

redazione@giornaledicalabria.it