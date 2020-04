Si registrano altri due morti per coronavirus a Vibo Valentia e provincia. Si tratta di un paziente di Vibo città di 61 anni, ricoverato all’ospedale di Catanzaro che era risultato positivo alla prova del tampone di rientro da una settimana bianca i primi di marzo in Trentino Alto Adige, e di un paziente di 88 anni trovato privo di vita due giorni fa nella zona a Pizzo Calabro dai sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia. Gli esami successivi hanno dato conferma che l’anziano aveva contratto il coronavirus. Salgono quindi a cinque, in totale, i morti per coronavirus a Vibo Valentia e provincia.