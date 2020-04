Sull’emergenza Covid-19 e sulla necessità di procedere velocemente alla nomina del nuovo Dirigente della Protezione Civile della Regione Calabria interviene l’avvocato Gian Paolo Stanizzi, titolare del blog “Amministrazione clandestina”, che chiede alla presidente Santelli di individuare un “disaster manager” portando avanti la selezione pubblicata nel dicembre 2019.

“È necessario procedere nel più breve tempo alla nomina del nuovo Dirigente della Protezione Civile della Regione Calabria – afferma in un video messaggio l’avvocato -. La Regione – sostiene Stanizzi – dopo l’ avviso di selezione pubblicato con urgenza il 20 dicembre, ad oggi non ha provveduto alla nuova nomina; ciò, nonostante il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati sia scaduto lo scorso 30 dicembre. La Protezione Civile – sottolinea l’avvocato Stanizzi – è un settore di enorme importanza che deve essere gestito da una figura professionalmente preparata nella gestione dei disastri, un “disaster manager”, una figura che nessun Dirigente Regionale, a detta dello stesso Ente, oggi possiede. Sono due anni, da quando ha concluso la sua esperienza il Dott Carlo Tansi, che la PROCIV è priva di Dirigente titolare. L’ emergenza Coronavirus, il dramma planetario che stiamo vivendo – conclude Stanizzi – non tollererà ulteriori ritardi”.

L’avvocato ha lanciato il suo appello alla Regione Calabria.

