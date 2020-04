Sale a 13 il numero dei decessi tra gli ospiti della casa di cura per anziani di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), diventata un focolaio di coronavirus. Gli ultimi due decessi si sono registrati nel pomeriggio all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Lo confermano fonti ospedaliere. Le vittime sarebbero una donna e un uomo. La vicenda della casa di cura per anziani di Chiaravalle – oltre 70 i casi positivi al coronavirus tra anziani ospiti e dipendenti della struttura – sta tenendo banco, anche a livello nazionale, da alcuni giorni, anche per le polemiche sorte sullo sgombero della struttura, completato solo dopo una settimana dall’inizio dell’epidemia. La gran parte dei pazienti anziani è attualmente ricoverata al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro. A causa dell’insorgere dei contagi nella Rsa, lo scorso 27 marzo il presidente della Regione, Jole Santelli, ha disposto la ‘chiusura’ del Comune di Chiaravalle e di altre 4 Comuni del comprensorio (Soverato, Cenadi, Torre Ruggero e Vallefiorita) con un’ordinanza efficace fino al 13 aprile.