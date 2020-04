Televisione/ Come ogni settimana, in onda oggi su RTC, la prima Televisione della Calabria, la rubrica “La finestra del sindaco”, spazio con interviste, comunicazioni, videomessaggi, annunci ed appelli in TV da parte dei primi cittadini della Calabria alle rispettive comunità. Chiaramente anche questa puntata sarà dedicata esclusivamente all’emergenza sanitaria coronavirus.

Ospiti della puntata su RTC saranno:

Sergio Abramo sindaco di Catanzaro; Giuseppe Falcomatà sindaco di Reggio Calabria; Mario Occhiuto sindaco di Cosenza;

Paolo Mascaro sindaco di Lamezia Terme; Domenico Donato sindaco di Chiaravalle Centrale;

Ernesto Magorno Sindaco di Diamante; Ernesto Alecci sindaco di Soverato

Oggi in TV in tutta la Calabria su RTC e nel mondo su www.calabriachannel.it alle ore 14,50 circa ed alle 23,10 circa