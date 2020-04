VIBO VALENTIA. È deceduta la donna di 85 anni che da due settimane si trovava ricoverata nell’ospedale di Vibo Valentia dopo aver contratto l’infezione da Covid-19 intorno alla metà del mese di marzo. Le sue condizioni erano rimaste stabili, con brevi variazioni, nel corso di queste due settimane ma, questa notte, si sono improvvisamente aggravate, verosimilmente per il fatto che il suo fisico è rimasto provato dal virus fino a provocarne il decesso. Con quest’ultimo salgono a sei i decessi nel Vibonese dall’inizio dell’emergenza coronavirus. L’anziana dal 22 marzo si trovava in ospedale, prima in Obi Covid, poi in terapia intensiva dalla quale tuttavia ad un certo punto era stata estubata perché il quadro clinico era migliorato. Il figlio si era positivizzato il giorno successivo al ricovero dopo che il primo tampone aveva dato esito negativo.

