di Redazione RTC Catanzaro

“Intensificheremo i controlli dei vigili urbani: non è una punizione ma non possiamo rischiare”. E’ quanto aveva dichiarato venerdì in un videomessaggio il sindaco di Catanzaro, Abramo, preoccupato per cio’ che si percepisce in città, con un flusso maggiore per le strade rispetto a qualche giorno fa. Oggi, lunedì, noi di RTC abbiamo percorso la città ed effettivamente di gente in giro ce n’è abbastanza, forse un po’ troppa. Ma ci sono anche i controlli. Ci siamo imbattuti, infatti, in due volanti della polizia in perlustrazione in città ed in un posto di blocco della polizia municipale all’altezza del Tribunale. Questa sera RTC dedicherà a tale argomento servizi nel TG Calabria alle 20,30/22,30/23,30 ed un ampio Speciale TV nella rubrica “Oggi su RTC” in onda alle ore 23,00 con numerose interviste.

M.S.