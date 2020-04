Crotone, i Vigili del fuoco regalano uova di Pasqua ai bimbi ricoverati

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone acquisteranno uova di Pasqua per i bambini ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio e contribuiranno alla raccolta fondi della Croce rossa per finanziare il “Progetto latte”. L’uovo è quello della campagna nazionale della Croce rossa italiana, prodotto nelle varianti latte e fondente. Una semplice azione per rendere vivo il significato di questa festività cristiana: aiutare e focalizzare l’attenzione su tutti i bambini che non potranno trascorrere il giorno di Pasqua nella propria dimora. Una nobile iniziativa che ha un ulteriore obiettivo umanitario. Infatti, il ricavato della vendita sarà devoluto al “Progetto latte”, destinato alle famiglie indigenti con bambini in età compresa tra 0 e 6 mesi. I Vigili del fuoco hanno aderito all’iniziativa con l’intento di regalare un sorriso ai bambini affetti da varie patologie cliniche che in questo periodo di festa, si ritroveranno ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.