Coronavirus, Santelli: “La Regione darà più buoni spesa del governo”

“Questa settimana porteremo in Giunta un aiuto per i buoni spesa per le famiglie calabresi che è maggiore di quello che finora ha dato il governo per la Calabria”. Così il presidente della Regione, Jole Santelli, in collegamento con “Mi Manda Rai Tre”. “Contemporaneamente – ha aggiunto Santelli – abbiamo previsto un fondo di garanzia per 150 milioni per imprese, piccole e medie imprese, commercianti, artigiani, liberi professionisti. E’ quello che chiamo ‘Riparti Calabria’”

redazione@giornaledicalabria.it