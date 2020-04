Sul “Riparti Calabria” giudizio positivo di Forza Italia

Il gruppo regionale di Forza Italia, in una nota, esprime un giudizio “molto positivo” sul varo della delibera “Riparti Calabria” con cui la Giunta regionale “ha destinato – si legge – la considerevole somma di 150 milioni di euro alle realtà produttive e alle attività commerciali e professionali colpite dall’emergenza coronavirus. Si è trattato di un segnale fondamentale perché, accanto alla primaria esigenza di contenere e vincere il virus, c’è la necessità di dare sicurezza per il futuro a quanti in questo momento terribile vedono a repentaglio il posto di lavoro, la propria attività, la stessa sussistenza della propria famiglia”.

Il presidente Santelli, si fa inoltre rilevare, “accogliendo anche alcune proposte che il gruppo di Forza Italia aveva avanzato, è riuscita con i suoi assessori a rastrellare con grande rapidità tutte le risorse finanziarie disponibili e a metterle a disposizione di un piano di ripartenza economica. Le misure contenute nella delibera “Riparti Calabria” sono concrete e realistiche, poiché – continua il documento – intervengono sull’esigenza di liquidità del sistema produttivo, sul sostegno del capitale circolare e delle perdite subite dalle attività, sulle garanzie e sugli strumenti finanziari. E’ auspicabile ora che si vari al più presto anche un provvedimento che vada incontro alle esigenze delle famiglie più bisognose. Sappiamo che la presidente Santelli è particolarmente sensibile rispetto a questa emergenza sociale che vede tanti nuclei familiari alle prese con il problema quotidiano della spesa alimentare e delle esigenze personali. Siamo certi che sarà predisposto uno strumento efficace a dare una prima risposta alle fasce più deboli ed esposte della nostra popolazione”. Il gruppo regionale di Forza Italia assicura al presidente Santelli “il massimo sostegno in questo sforzo che nei prossimi mesi impegnerà tutte le nostre energie, a partire dalla discussione e dall’approvazione in aula del bilancio”.

