LAMEZIA TERME. Non si ferma l’attività del servizio mensa della Caritas diocesana di Lamezia Terme. Il servizio, nel rispetto delle indicazioni governative che hanno portato l’equipe a scegliere di sospendere il servizio ai tavoli lasciando chiusa la sala da pranzo, si svolge con la distribuzione di pasti freddi che avviene all’aperto e a turno, cercando di mantenere le dovute distanze di sicurezza. “L’accoglienza dei senza dimora, già realizzata all’interno del dormitorio “Querce di Mamre” – riferisce un comunicato – si trasforma da accoglienza notturna ad accoglienza h24. Ciò grazie agli operatori e ai pochi volontari che si sono messi a disposizione per mantenere la struttura aperta tutto il giorno”. In attività anche i servizi della struttura “Trempa” che accoglie uomini adulti in condizione di semi-autonomia e dell’Ostello della Carità, già Cas e ora dimora per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale rimasti fuori dai circuiti di accoglienza governativa.

