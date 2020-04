Cala ancora, anche in Calabria, il numero dei contagiati rilevati dalle strutture sanitarie. Ma

il dato di ieri, come ha evidenziato lo stesso bollettino regionale, risente probabilmente del fatto che che i tamponi effettuati nella giornata di mercoledì sono ancora in valutazione. “In Calabria ad oggi sono stati effettuati 12.622 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 833 (+16 rispetto a ieri), quelle negative sono 11.789, i morti dall’inizio dell’emergenza sono 60”, specifica la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus. “Territorialmente -prosegue il bollettino regionale- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 57 in reparto, 7 in rianimazione, 73 in isolamento domiciliare, 13 guariti, 23 deceduti; Cosenza 50 in reparto, 3

in rianimazione, 173 in isolamento domiciliare, 8 guariti, 17 deceduti; Reggio Calabria 35 in

reparto, 4 in rianimazione, 178 in isolamento domiciliare, 15 guariti; 11 deceduti; Vibo Valentia

8 in reparto, 47 in isolamento domiciliare, 1 guarito, 4 deceduti; Crotone 19 in reparto, 79 in isolamento domiciliare, 3 guariti, 5 deceduti. Intanto la Regione ha avocato a sé ogni comunicazione sui contagi del coronavirus, tagliando fuori le Asp e le Aziende sanitarie. Un fatto che l’Ordine dei Giornalisti ritiene possa essere anche positivo se la Regione cambierà “pelle” al proprio bollettino

quotidiano rendendolo più dettagliato anche in riferimento alle località in cui i contagi vengono

rilevati, Troppo generica, infatti, viene ritenuta l’indicazione per area provinciale.

redazione@giornaledicalabria.it