“Il gruppo Sacal, assistito da Confindustria Catanzaro, dopo ampio, responsabile ed articolato dibattito tra le parti protrattosi per oltre 20 giorni, nella tarda serata di ieri, martedì 7 aprile, ha preso atto delle distanze ancora esistenti con i rappresentati delle organizzazioni sindacali di settore, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo sulle modalità di avvio della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a favore dei propri dipendenti”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa della società che gestisce gli aeroporti calabresi. “La richiesta della Cig, da parte della società – spiega il comunicato – è motivata dalla crisi economica dovuta alla perdurante e significativa contrazione dell’utenza e del volume delle attività lavorativa , nonché la chiusura totale di ogni attività commerciale all’interno dei tre scali calabresi. Una misura indispensabile la Cigs – si sottolinea – che non deve certo allarmare poiché esattamente in linea con quanto in atto nel resto delle imprese di settore in tutto il Paese. “Abbiamo letto con grande attenzione la comunicazione di Enac che informa della futura riapertura dell’aeroporto dello Stretto, così come di tutti gli altri scali attualmente chiusi per l’emergenza coronavirus”. Lo afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che tuttavia sottolinea che “la comunicazione del presidente di Enac, Nicola Zaccheo, non ci rassicura affatto. La riapertura dello scalo, una volta cessata l’emergenza, era nell’ordine naturale delle cose. Un fatto quasi scontato, e francamente, senza fare dietrologia, troviamo ‘strano’ che l’Enac abbia sentito la necessità di ribadirlo. Il problema è un altro: di un aeroporto aperto, ma senza aerei e senza passeggeri, non sappiamo bene che cosa farcene. La lettera di Zaccheo, infatti, -specifica Vecchio- nulla dice riguardo alla questione da noi sollevata la scorsa settimana: Se è vero che ad agosto riapriranno gli aeroporti oggi chiusi, perché non si possono prenotare voli per Reggio ma per tutte le altre destinazioni è invece possibile”?

