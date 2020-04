Un medico calabrese fa parte dello staff di esperti che sta seguendo le condizioni cliniche del premier inglese Boris Johnson, ricoverato a Londra dopo essere risultato positivo al coronavirus. Si tratta di Luigi Camporota, specialista in ventilazione polmonare e dipendente dell’ospedale St. Thomas di Londra, dove da lunedì è ricoverato il primo ministro inglese. Camporota si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Catanzaro nel 1995, quando l’Ateneo (oggi Magna Graecia, autonomo) dipendeva ancora da quello di Reggio Calabria, quindi ha svolto un dottorato all’Università di Southampton. Camporota è cresciuto e si è formato, dunque, a Catanzaro prima di affermarsi professionalmente in Inghilterra. Il professionista rientra spesso nella sua terra di origine, con la quale intrattiene diverse relazioni, e dove vivono ancora parenti e amici.

