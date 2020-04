Regione, ok al Bilancio: sospeso il pagamento del bollo dell’auto

La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione della Regione Calabria. Lo rende noto la Giunta regionale in un comunicato diffuso dopo l’odierna seduta dell’esecutivo presieduto da Jole Santelli. “Tanti – spiega la Giunta regionale – i provvedimenti assunti: dal bilancio all’istruzione, dall’inclusione sociale all’attenzione nei confronti di diversi settori dell’economia calabrese. La prima emergenza affrontata è stata quella di bilancio, tenuto conto che l’ente ereditava dalla precedente amministrazione la mancata approvazione del bilancio di previsione ed era costretto quindi all’esercizio in dodicesimi, con un conseguente ingessamento della spesa e dell’azione amministrativa. Tra i provvedimenti assunti – si legge nella nota- la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale e dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione e l’autorizzazione all’anticipazione di liquidità per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, che consente la copertura dei debiti per servizi al 31 dicembre 2019. Una manovra di bilancio quella approvata oggi, che – conclude infine la Giunta – registra una rilevante riduzione della spesa corrente”.

redazione@giornaledicalabria.it