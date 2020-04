Crotone, il Rotaract dona mascherine alla Croce Rossa

Nella giornata odierna sono state consegnate mascherine chirurgiche presso la sezione di Crotone della Croce Rossa da parte del Rotaract Club Crotone, avendo aderito alla campagna di sensibilizzazione del Rotaract Distretto 2100 denominata #AndràTuttoBene per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per combattere l’emergenza Covid19 da donare agli enti che maggiormente sono impegnati in questo periodo sul territorio sia sul fronte sanitario sia su quello inerente l’assistenza della popolazione più indigente e maggiormente esposta ai rischi del Corona virus che sta paralizzando ogni ambito della società. Si rinnova, dunque, anche in questa occasione l’attenzione del Club verso i bisogni del territorio. Già qualche settimana, assieme al Leo Club, si era proceduto alla donazione di visiere al reparto di ginecologia dell’Ospedale cittadino, e non solo. E’ ancora attiva la campagna di raccolta fondi a favore della Caritas Diocesana di Crotone per l’incremento dei ticket per i buoni spesa da consegnare alle sacche della cittadinanza meno abbiente.