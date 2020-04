Dalla Regione beni alimentari, farmaci e tablet

Importanti decisioni assunte ieri dalla Giunta regionale che ha approvato il bilancio preventivo inserendo uno stanziamento di 25 mln di euro per l’acquisti di alimenti e farmaci da destinare alle famiglie bisognose. La Regione Calabria ha anche deciso di acquistare 25mila tablet da distribuire agli studenti calabresi. Si tratta -ha spiegato Iole Santelli- di “un ulteriore provvedimento, che

corrisponde a una richiesta che le Regioni avevano fatto al Governo, senza ottenere alcuna risposta, assunto rispetto alla dotazione informatica, così da assicurare ai giovani il diritto allo studio”. I tablet verranno distribuiti tramite le istituzioni scolastiche. Intanto sono 874, 15 in più rispetto a

mercoledì, i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 14.248 tamponi rileva che quelli risultati negativi sono 13.374. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 55 in reparto, 7 in rianimazione, 82 in isolamento domiciliare, 16 guariti e 24 deceduti; Cosenza: 50 in reparto, 4 in rianimazione, 191 in isolamento

domiciliare, 10 guariti e 17 deceduti; Reggio Calabria: 37 in reparto, 4 in rianimazione, 181 in isolamento domiciliare, 17 guariti e 11 deceduti; Vibo Valentia: 8 in reparto, 48 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 4 deceduti; Crotone: 18 in reparto, 80 in isolamento domiciliare, 4 guariti e 5 deceduti.

