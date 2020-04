Al Sud il lockdown costa 10 miliardi al mese

Il lockdown costa all’Italia 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali ‘persi’ al Nord e 10 nel Mezzogiorno. Si tratta di 788 euro pro capite al mese nella media italiana, 951 euro al Centro-

Nord contro i 473 al Sud. È la stima dello Svimez, che parla di “uno shock esogeno senza precedenti

per il Nord e per il Sud” e calcola che oggi ci sono oltre 5 impianti fermi su 10 in Italia. Nella

media nazionale, senza considerare i settori dell’Agricoltura, le Attività finanziarie e assicurative e la Pubblica Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. Il rischio di default è maggiore per le medie e grandi imprese del Mezzogiorno. I tempi incerti del lockdown e l’incertezza che investe tempi e modalità delle riaperture minano le prospettive di tenuta della capacità produttiva. I dati territoriali sul blocco delle attività economiche delineano un quadro assai più problematico dell’ultima crisi. “Il blocco improvviso e inatteso coglie impreparate le

molte imprese meridionali che non hanno ancora completato il percorso di rientro dallo stato di

difficoltà causato dall’ultima crisi. – si legge nel report Svimez – rispetto alla grande crisi, il processo di selezione, allora dispiegatosi lungo un arco temporale ampio, oggi è anticipato all’inizio alla crisi con

un’interruzione improvvisa che ha posto immediatamente al policy maker l’urgenza di intervenire a

sostegno della liquidità delle imprese, di ogni dimensione”. Un’urgenza che si è tradotta nel

d.l. liquidità approvato nel Consiglio dei Ministri del 7 aprile. Sulla base dei dati di bilancio

disponibili per un campione di imprese con fatturato superiore agli 800.000 euro, le evidenze su

grado di indebitamento, redditività operativa e costo dell’indebitamento portano a stimare una probabilità di uscita dal mercato delle imprese meridionali 4 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord.

redazione@giornaledicalabria.it