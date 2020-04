Le misure di contenimento del contagio del coronavirus impongono rigore nel rispetto di disposizioni ed ordinanze per evitare la diffusione del virus stesso. L’attuale emergenza sanitaria non rende chiaramente possibile il normale svolgimento delle tradizionali manifestazioni religiose in vista della Pasqua.

E così RTC-Telecalabria ha pensato di proporre a tutti i calabresi, costretti a rimanere in casa, proprio di venerdì santo, una serie di Speciali televisivi in cui sarà possibile rivedere gli innumerevoli servizi curati e realizzati da RTC negli anni scorsi sui riti religiosi pasquali in Calabria.

Rivedremo pertanto le immagini di:

Naca di Catanzaro venerdì alle ore 21,00 e sabato alle ore 14,00

Naca di Cropani venerdì alle ore 22,00 e sabato alle 14,50 circa

I Vattienti di Nocera Terinese venerdì alle 23,00 e sabato alle 15,45