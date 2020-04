REGGIO CALABRIA. Due donne, rispettivamente di 92 e 78 anni, ricoverate l’una in Terapia Intensiva, l’altra in Pneumologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sono decedute oggi. Lo rende noto la Direzione aziendale dell’ospedale “Bianchi Melacrino Morelli”. Entrambe le donne, viene riferito, presentavano altre gravi patologie oltre all’infezione da COVID-19. Il Gom di Reggio Calabria, è scritto in una nota, “porge le più sentite condoglianze ai familiari delle due pazienti decedute e coglie l’occasione per esprimere ancora una volta la propria vicinanza alle persone che in questo momento stanno lottando contro il Coronavirus”. I pazienti sottoposti oggi allo screening per CoViD-19 sono stati 396. Di questi, 2 sono risultati positivi al test. Ad oggi, riferisce la direzione, i pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale sono 39: 36 in degenza ordinaria e 3 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti in Ospedale salgono a 13. A questi si aggiungono il decesso verificatosi all’ospedale di Melito Porto Salvo ed un altro decesso avvenuto non in ambito ospedaliero. Pertanto, i decessi nella Provincia di Reggio Calabria sono 15. I pazienti dimessi perché guariti sono 17.

