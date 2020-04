Si è svolta venerdì 10 aprile a Palazzo Chigi la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione dei partiti di maggioranza, alcuni ministri e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Si è discusso a lungo discusso delle parziali riaperture di alcune attività produttive che dovrebbero

scattare dal 14 aprile: si sono confrontate, riferiscono le stesse fonti, le linee di chi voleva

limitare al massimo le deroghe, come il ministro di Leu Roberto Speranza, e di chi invece voleva

allargare le maglie, come la ministra di Iv Teresa Bellanova. In una seconda fase della riunione si sarebbe invece discusso dei risultati dell’Eurogruppo e in particolare del Mes, su cui il M5s tiene una

linea dura, mentre c’è chi come Iv apre al suo utilizzo. Arriva la proroga dal 14 aprile al 3 maggio del

“lockdown” per ridurre il contagio da Coronavirus. La bozza del dpcm confermerebbe tutte le misure

che limitano gli spostamenti e le attività produttive. Ma ci sarebbero alcune novità: potrebbe

ripartire il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, potrebbero riaprire le librerie e i negozi

di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le

regole di sicurezza. Sono intanto complessivamente 98.273 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a giovedì di 1.396. Giovedì l’incremento era stato di 1.615. Sono 30.455 le persone

guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.985 in più di giovedì. Ieri l’aumento dei

guariti era stato di 1.979.

