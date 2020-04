CATANZARO/ Altre due vittime per coronavirus si sono registrate nelle ultime ore nei presidi ospedalieri di Catanzaro. Lo confermano fonti sanitarie. Il primo decesso si è registrato al policlinico universitario “Mater Domini”: la vittima è un 51 residente a Cirò Marina (Crotone), maresciallo alla Capitaneria di porto di Crotone. Il secondo decesso si è registrato all’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro: la vittima è una donna di Cropani (Catanzaro), spirata nel reparto di terapia intensiva. Si aggrava, dunque, il bilancio delle vittime per coronavirus in Calabria: i decessi riportati ieri nel bollettino della Regione erano 65. Sul numero complessivo, infine, incidono le vittime registrate tra gli ospiti della casa per anziani di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), diventata il più grave focolaio di Covid-19 in Calabria.

