CATANZARO/ Un “Grazie” a chi continua a resistere in prima linea contro il coronavirus. Medici, infermieri ed operatori sanitari in primis chiaramente, ma anche tutti coloro che sono impegnati per non bloccare l’Italia e la sua economia, continuando a garantire, spesso anche rischiando sulla propria pelle, servizi essenziali alle comunità. Badando bene a rispettare le norme, le disposizioni governative e le ordinanze regionali e comunali. L’Istituto di formazione Isim ha dedicato un semplice ma doveroso e meritato “Grazie” proprio a loro. I sacrifici saranno ripagati, la luce fuori dal tunnel si inizia ad intravedere, anche se è vietato abbassare la guardia e l’attenzione.

