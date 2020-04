Un ringraziamento sentito da parte degli abitanti del quartiere alle forze dell’Ordine ed ai soggetti in prima linea nella lotta dura alla diffusione del contagio coronavirus. Nell’ormai consueto incontro pomeridiano di intrattenimento durante questi giorni di quarantena in casa, a cura di “Catanzaro Village”, che si svolge da un mese a questa parte nel quartiere Maddalena, pieno centro storico di Catanzaro, è stato attribuito un meritato applauso agli uomini ed alle donne della Guardia di Finanza che sono stati presenti per qualche minuto con due pattuglie sul posto. Inoltre, è giunta una rappresentanza del gruppo della Protezione Civile comunale, che tanto si sta battendo su molti fronti in questa delicata fase. Agli esponenti Prociv il quartiere ha dedicato un forte e sincero grazie per il lavoro fin qui svolto senza tregua.

Guarda le immagini registrate da RTC-CATANZARO