E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina alle ore 6 circa sulla strada grande comunicazione Jonio Tirreno all’altezza del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Due i mezzi coinvolti in un impatto frontale, un furgone con alla guida un uomo che si recava al lavoro e un’autovettura con due donne a bordo che viaggiavano in direzione Gioiosa Jonica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Polistena, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere una delle due donne, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Anche la seconda occupante ha riportato traumi, mentre il conducente del furgone è rimasto quasi illeso. Chiusa per qualche ora la SGC, fino al completamento dei rilievi a cura dei Carabinieri.

